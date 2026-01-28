Zollfahnder:innen aus Hannover (Niedersachsen) haben Heroin im Wert von 32 Millionen Euro im Hamburger Hafen sichergestellt. Es ist die größte Sicherstellung dieser Art in den letzten Jahren. Und damit ein absoluter Fahndungserfolg. Die Beamt:innen haben die 400 Kilo schwere Fracht schon Anfang Dezember gefunden – vergangene Woche gab es im Raum Bremen dann mehrere Wohnungsdurchsuchungen.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Zeichen gegen Antisemitismus in Hamburg: 300 Menschen gedenken der Opfer des NS-Regimes28.01.2026 17:45 Uhr
Ein Lichtermeer an einem Ort, der in Hamburg oft als nicht verheilte Wunde bezeichnet wird. Auf dem Joseph-Carlebach-Platz, wo früher die Bornplatzsynagoge stand, von den Nazis zerstört,...
Verkehrsgerichtstag 2026: Branchenvertreter beraten sich in Goslar28.01.2026 17:13 Uhr
Am heutigen Mittwoch ist in Goslar der Deutsche Verkehrsgerichtstag gestartet. Bis Freitag beraten dort mehr als 1.500 Expert:innen über Fragen der Verkehrssicherheit sowie des Verkehrsrechts. In acht...
Bremische Bürgerschaft debattiert über Verbindungen der Linken zu Extremisten28.01.2026 16:36 Uhr
Der Verfassungsschutz stand am Mittwoch im Zentrum des politischen Streits in der Bremischen Bürgerschaft. Unter anderem ging es um die Reaktionen von Linken auf den Farbanschlag gegen...
Bund beschließt neue Tourismusstrategie für mehr Wachstum in der Branche28.01.2026 16:13 Uhr
330.000 Menschen haben 2024 in Niedersachsen im Bereich Tourismus gearbeitet. Damit haben sie 13,6 Milliarden Euro zur Wirtschaftsleistung beigetragen – das sind fünf Prozent. Um Wachstum in...
Nach Trump-Drohungen: Schleswig-Holstein erklärt Solidarität mit Dänemark und Grönland28.01.2026 16:11 Uhr
Einstimmig hat der Landtag Schleswig-Holsteins am heutigen Mittwoch eine Resolution verabschiedet, in der nach den Drohungen Donald Trumps die Solidarität mit Dänemark und Grönland erklärt wird. Auch...
Holocaust-Gedenktag: Veranstaltungen im Niedersächsischen Landtag und in Bergen-Belsen27.01.2026 18:16 Uhr
Am 27. Januar 1945, vor 81 Jahren, wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Weltweit haben die Menschen deshalb am Dienstag der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Auch im Niedersächsischen...