Zollfahnder:innen aus Hannover (Niedersachsen) haben Heroin im Wert von 32 Millionen Euro im Hamburger Hafen sichergestellt. Es ist die größte Sicherstellung dieser Art in den letzten Jahren. Und damit ein absoluter Fahndungserfolg. Die Beamt:innen haben die 400 Kilo schwere Fracht schon Anfang Dezember gefunden – vergangene Woche gab es im Raum Bremen dann mehrere Wohnungsdurchsuchungen.