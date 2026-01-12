Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Rochen wiegen, Fische zählen, Schildkröten messen: Im Sea Life in Timmendorfer Strand (Schleswig-Holstein) findet die große Jahresinventur statt. 2.500 Tiere wurden dabei unter die Lupe genommen. Hilfe gab es dabei wieder von „Junior Aquarist:innen“.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Tiere“

Video02:36 Min.

Faultier-Baby verzaubert Vogelpark Walsrode

09.01.2026 10:40 Uhr

Im Weltvogelpark Walsrode (Niedersachsen) hat Faultierdame Elisa kurz vor Weihnachten ein Baby auf die Welt gebracht. Drei Wochen alt ist der Nachwuchs, der noch keinen Namen hat,...

Video02:33 Min.

Inventur im Zoo am Meer: Tiere werden gezählt, gemessen und gewogen

08.01.2026 16:24 Uhr

Um herauszufinden, ob es allen Tieren im Zoo am Meer in Bremerhaven (Bremen) gut geht, steht einmal im Jahr eine Inventur an. Dabei werden die Tiere gezählt,...

Video02:12 Min.

Inventur im Sea Life Hannover: Schüler helfen beim Zählen der Meerestiere

07.01.2026 17:04 Uhr

Einmal im Jahr ist Inventur im Sea Life Hannover (Niedersachsen). Dabei werden wichtige Daten der Meeresbewohner gesammelt. Am Mittwoch war es wieder soweit. Unterstützung beim Zählen haben...

Video04:01 Min.

Resistente Keime: MHH-Forscher entdecken wirksame Stoffe in Axolotl-Haut

07.01.2026 16:38 Uhr

Eine Infektion mit Bakterien kann vom Körper meist selbst geheilt werden, in manchen Fällen braucht er allerdings Hilfe, dann bekommen Erkrankte ein Antibiotikum. Nun gibt es allerdings...

Video07:04 Min.

Talentschmiede für Reit- und Zuchtpferde – der Holsteiner Verband in Elmshorn

07.01.2026 14:22 Uhr

Der Holsteiner Verband ist der älteste Springpferde-Zuchtverband in Deutschland. Seinen Hauptsitz hat der Verband, in dem weltweit inzwischen über 5.000 Züchter:innen organisiert sind, in Elmshorn (Schleswig-Holstein). SAT.1...

Video04:34 Min.

Kegelrobben-Saison auf Helgoland: Über 1.000 Jungtiere geboren

02.01.2026 10:18 Uhr

Die Kegelrobben erobern wieder die Strände von Helgoland (Schleswig-Holstein). Langsam, aber sicher endet die Wurfzeit. Und das bedeutet: Die Düne von Helgoland ist voll mit Robbenjungen. Über...

Zur Startseite