Rochen wiegen, Fische zählen, Schildkröten messen: Im Sea Life in Timmendorfer Strand (Schleswig-Holstein) findet die große Jahresinventur statt. 2.500 Tiere wurden dabei unter die Lupe genommen. Hilfe gab es dabei wieder von „Junior Aquarist:innen“.
