Die Fans der Woodwalkers-Saga dürfen sich freuen, denn am 29. Januar kommt der zweite Teil der Fantasy-Geschichte ins Kino. Neben den menschlichen Darsteller:innen sind vor allem Wildtiere wie Pumas, Wölfe und Bisons die Stars des Films. Katja Elsässer und Miguel de la Torre aus Lüneburg (Niedersachsen) haben die Tiere trainiert.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Szene & Kultur“
Theaterstück „Mama Odessa“ feiert am Sonntag Premiere in Hamburg22.01.2026 14:55 Uhr
Am Sonntag feiert das Theaterstück „Mama Odessa“ Premiere in den Hamburger Kammerspielen. Die Inszenierung basiert auf dem autobiografisch geprägten Roman von Maxim Biller. Im Mittelpunkt steht Mischa,...
Diese Dinge sind aus dem Alltag verschwunden – Sonderausstellung in Celler Museum22.01.2026 14:32 Uhr
Mit einer Wählscheibe telefonieren oder auf einer Schreibmaschine tippen – Dinge, die heute kaum noch jemand im Alltag nutzt. Genau solchen Gegenständen widmet sich das Bomann-Museum Celle...
Eutiner Festspiele 2026 trotz Besucherrekords abgesagt: Hat das Musikfestival noch eine Zukunft?15.01.2026 16:40 Uhr
Die traditionsreichen Eutiner Festspiele in Schleswig-Holstein stehen vor dem Aus. Geschäftsführer Falk Herzog hat sein Amt niedergelegt und wirft der Politik fehlende Unterstützung vor. Damit sind die...
Die Prinzen feiern 35 Jahre: Popklassiker im Sinfonie-Gewand in der Hamburger Elphi15.01.2026 12:53 Uhr
Die erste gesamtdeutsche Boyband aus Sachsen begeistert noch immer Generationen mit ihren Hits wie „Millionär“, „Küssen verboten“ oder „Alles nur geklaut“. Zum 35. Bandjubiläum touren Die Prinzen...
50. Bühnenjubiläum: Hamburg feiert Theater-Legende Corny Littmann14.01.2026 15:37 Uhr
Er ist Unternehmer, Theatermacher und Vorreiter der Schwulenbewegung: Corny Littmann feierte am Dienstag sein 50-jähriges Bühnenjubiläum. Im Schmidt Theater auf der Hamburger Reeperbahn gab es Einblicke in...
Neues Konzerthaus am Kieler Schloss: Proben für Eröffnungskonzert laufen18.12.2025 17:11 Uhr
Das Konzerthaus am Kieler Schloss (Schleswig-Holstein) wird seit Jahren umfassend saniert. Die Kosten belaufen sich auf etwa 43 Millionen Euro. Am 11. Januar 2026 soll dann dort...