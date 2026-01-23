Die Fans der Woodwalkers-Saga dürfen sich freuen, denn am 29. Januar kommt der zweite Teil der Fantasy-Geschichte ins Kino. Neben den menschlichen Darsteller:innen sind vor allem Wildtiere wie Pumas, Wölfe und Bisons die Stars des Films. Katja Elsässer und Miguel de la Torre aus Lüneburg (Niedersachsen) haben die Tiere trainiert.