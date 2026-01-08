Die Feiertage sind vorbei, und in vielen Wohnzimmern werden nun die Weihnachtsbäume abgeschmückt und abgebaut. In Hannover (Niedersachsen) holen die Müllwerker:innen der Abfallwirtschaft AHA die ausgedienten Tannen von eingerichteten Sammelplätzen ab. Doch was geschieht mit den Bäumen, nachdem sie dort eingesammelt wurden?
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Inventur im Zoo am Meer: Tiere werden gezählt, gemessen und gewogen08.01.2026 16:24 Uhr
Im Zoo am Meer in Bremerhaven (Bremen) steht in diesen Tagen die jährliche Inventur an. Dabei werden die Tiere gezählt, gemessen und gewogen. Um an die nötigen...
20 Jahre Phaeno Wolfsburg: Erlebniswelt öffnet mit zahlreichen Neuerungen08.01.2026 12:44 Uhr
Das Wissenschaftsmuseum Phaeno in Wolfsburg (Niedersachsen) feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Nach siebenwöchiger Schließung im Dezember hat das Haus nun wieder geöffnet. Umfassend modernisiert und...
Delmenhorst: Jäger schießt von Hochsitz auf Spaziergängerin und verletzt sie schwer08.01.2026 10:36 Uhr
Ein Jäger hat von seinem Hochsitz auf eine Spaziergängerin geschossen. Der 77-Jährige habe die 58 Jahre alte Frau aus bisher ungeklärten Gründen mit einem Tier verwechselt, teilte...
Heftiger Schneefall erwartet: ADAC rät, das Auto stehen zu lassen08.01.2026 10:32 Uhr
Der Automobilclub ADAC Hansa hat Autofahrer:innen wegen des zu erwartenden heftigen Schneefalls empfohlen, ihr Auto am Freitag stehenzulassen. „Zwar sind die Winterdienste den ganzen Tag im Einsatz,...
Winterwetter bremst öffentlichen Nahverkehr in Hamburg aus08.01.2026 09:19 Uhr
Das Schneesturmtief „Elli“ steht kurz bevor. Während der Sturm erst in der Nacht zu Freitag erwartet wird, hat der Schneefall den Norden bereits erreicht. Eine dichte Schneedecke...
Lkw-Unfall auf A27: Zeitweise Vollsperrung Richtung Cuxhaven08.01.2026 09:13 Uhr
Am frühen Donnerstagmorgen kam es auf der A27 zwischen den Anschlussstellen Hagen und Stotel (Niedersachsen) zu einem Verkehrsunfall. Eine Lkw-Fahrerin geriet ins Schlingern und prallte gegen die...