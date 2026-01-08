Die Feiertage sind vorbei, und in vielen Wohnzimmern werden nun die Weihnachtsbäume abgeschmückt und abgebaut. In Hannover (Niedersachsen) holen die Müllwerker:innen der Abfallwirtschaft AHA die ausgedienten Tannen von eingerichteten Sammelplätzen ab. Doch was geschieht mit den Bäumen, nachdem sie dort eingesammelt wurden?