Wasserlichtkonzert startet wieder in Planten un Blomen

Im Park Planten un Blomen gibt es ab dem 1. Mai wieder reichlich Programm. (Archivbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Im Park Planten un Blomen in der Hamburger Innenstadt startet am Freitagabend wieder das Wasserlichtkonzert. Ab 22.00 Uhr werden die Wasserfontänen mit Musik und bunten Lichteffekten in Szene gesetzt, wie das Bezirksamt Hamburg-Mitte mitteilte.

Das Zusammenspiel aus Wasser, Licht und Musik ist vom 1. Mai bis zum 30. September täglich auf dem Parksee kostenlos zu sehen. Ab September beginnt die Veranstaltung bereits um 21.00 Uhr.

Begleitend finden im Park weitere Konzerte und Veranstaltungen unter freiem Himmel statt. So stehen vom 1. bis 15. Mai Werke von Sibelius, Tschaikowski und Rachmaninow auf dem Programm, arrangiert von Tanja Naini. Vom 16. bis 31. Mai folgt das Programm «Japan by Night» in einer Bearbeitung von Hector Gonzáles Pino.

Am 30. Mai ist zudem eine Performance des Künstlerduos «cc2» gemeinsam mit der japanischen Kalligrafiemeisterin Koho Kurihara geplant. Sie präsentieren das Stück «Circle of Life».