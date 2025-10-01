Derzeit findet der 41. Windsurf World Cup Sylt (Schleswig-Holstein) statt. Die Weltelite trifft sich dort und kämpft um die Titel in den Disziplinen Wave, Freestyle und Slalom. Auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) war am Mittwoch vor Ort, um sich das Sportspektakel aus nächster Nähe anzusehen.

