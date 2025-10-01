Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Derzeit findet der 41. Windsurf World Cup Sylt (Schleswig-Holstein) statt. Die Weltelite trifft sich dort und kämpft um die Titel in den Disziplinen Wave, Freestyle und Slalom. Auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) war am Mittwoch vor Ort, um sich das Sportspektakel aus nächster Nähe anzusehen.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Sport“

Video04:17 Min.

Olympische Spiele bald in Hamburg?

01.10.2025 17:37 Uhr

Zum ersten Mal seit 1972 sollen die Olympischen Sommerspiele wieder in Deutschland stattfinden. Das möchten sowohl der Deutsche Olympische Sportbund als auch die Stadt Hamburg. Vor zehn...

Video04:46 Min.

Dennis Schröder in Braunschweig: Sporthalle nach Basketball-Star benannt

26.09.2025 17:10 Uhr

Vor knapp zwei Wochen hat das deutsche Basketball-Nationalteam sensationell die Europameisterschaft gewonnen – mit Dennis Schröder als Mannschaftskapitän. Am Freitag wurde er in seiner Heimstadt Braunschweig geehrt....

Video03:30 Min.

Werder-Legende Thomas Schaaf stellt Biografie vor

26.09.2025 13:48 Uhr

Über 40 Jahre lang prägte Thomas Schaaf den SV Werder Bremen – als Spieler, Trainer und Double-Sieger 2004.Jetzt hat er eine Biografie veröffentlicht und blickt zurück auf...

Video00:45 Sek.

Holstein Kiel vor Auswärtspartie beim Tabellenzweiten SV Elversberg

24.09.2025 17:32 Uhr

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel (Schleswig-Holstein) trifft am Samstag auf SV Elversberg. Nach zuletzt zwei Siegen in Folge gegen FC Schalke 04 und Hannover 96 wollen die Kieler ihre...

Video03:45 Min.

Rettungssport: Lüneburger gewinnt Europameisterschaft in Polen

24.09.2025 14:55 Uhr

Lucas Vogler aus Lüneburg (Niedersachsen) ist in der Rettungssport-Nationalmannschaft. Bis zu neun mal pro Woche trainiert er bei der DLRG. Bei der Europameisterschaft der Rettungsschwimmer:innen in Polen,...

Video02:04 Min.

Hamburg Towers starten mit Rückenwind in die neue Saison

22.09.2025 16:03 Uhr

Die Hamburg Towers starten in die neue Saison. Nach dem Gold-Coup der deutschen Basketball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft herrscht in der Hansestadt Euphorie, die das Team auch in...

Zur Startseite