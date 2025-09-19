Viele Autofahrer:innen kennen die Situation, dass plötzlich ein Tier auf der Fahrbahn auftaucht. Besonders in der Nacht und in der Dämmerung sind Wildtiere unterwegs. Aktuell ist das Risiko für Wildunfälle besonders groß, denn Anfang September beginnt die Paarungszeit der Hirsche. Bis Ende Oktober überqueren die Tiere in Schleswig-Holstein dadurch noch häufiger die Straßen. Deshalb gilt: Warnschilder ernst nehmen und die Geschwindigkeit reduzieren.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Tiere“
Fischotter-Nachwuchs wird in Wildtierstation Klein Offenseth-Sparrieshoop aufgepäppelt19.09.2025 16:57 Uhr
In der Wildtierstation Klein Offenseth-Sparrieshoop (Schleswig-Holstein) entsteht gerade ein Kindergarten für kleine Otter, die ihre Eltern verloren haben und als Waisen in freier Wildbahn gefährdet sind. In...
Riesiges Nest der Asiatischen Hornisse in Braunschweig entfernt19.09.2025 15:04 Uhr
In Braunschweig ist erstmals ein Nest der Asiatischen Hornisse entfernt worden. Das ursprünglich aus China stammende Insekt breitet sich seit Jahren in Europa aus – inzwischen auch...
Zebra-Baby „Taio“ verzaubert Tierpark Hagenbeck19.09.2025 12:16 Uhr
Im Tierpark Hagenbeck in Hamburg ist Anfang September Zebra-Baby Taio zur Welt gekommen. Der Kleine folgt seiner Mutter Mhanasha auf Schritt und Tritt. Rund eineinhalb Jahre kann...
Gefahr von Mährobotern: NABU Niedersachsen fordert Nachtfahrverbot zum Schutz der Igel16.09.2025 17:03 Uhr
Mähroboter sind im heimischen Garten eine Arbeitserleichterung, aber mittlerweile auch zu einer echten Gefahr für Igel geworden. Beim NABU Niedersachsen wurden allein im vergangenen Jahr mehr als...
Affenbaby im Zoo eingeschläfert: Fall aus Bremerhaven wird jetzt geprüft15.09.2025 16:44 Uhr
Anfang September hatte der Zoo am Meer in Bremerhaven (Bremen) eigentlich gute Nachrichten zu verkünden – ein Schimpansen-Baby wurde geboren. Doch nun stehen die Verantwortlichen in der...
Mit dem Haustier bestatten lassen: Bremen erlaubt Mensch-Tier-Bestattung11.09.2025 16:05 Uhr
Die Bremische Bürgerschaft hat eine Neuerung im Bestattungsgesetz verabschiedet: Menschen dürfen sich künftig gemeinsam mit ihrem eingeäscherten Haustier auf städtischen Friedhöfen bestatten lassen. Dabei müssen einige Voraussetzungen...