Viele Autofahrer:innen kennen die Situation, dass plötzlich ein Tier auf der Fahrbahn auftaucht. Besonders in der Nacht und in der Dämmerung sind Wildtiere unterwegs. Aktuell ist das Risiko für Wildunfälle besonders groß, denn Anfang September beginnt die Paarungszeit der Hirsche. Bis Ende Oktober überqueren die Tiere in Schleswig-Holstein dadurch noch häufiger die Straßen. Deshalb gilt: Warnschilder ernst nehmen und die Geschwindigkeit reduzieren.