Wieder Feuer in Tiefgarage an der Kieler Hörn

An der Kieler Hörn brennt es in einem Wohnkomplex bereits zum fünften mal innerhalb weniger Wochen. Bild: SAT.1 REGIONAL

In Kiel-Gaarden hat es erneut in der Tiefgarage eines Wohnkomplexes gebrannt. Am späten Dienstagnachmittag hat es zum wiederholten Male eine starke Rauchentwicklung am Willy-Brandt-Ufer gegeben. Es ist bereits der fünfte Brand in diesem Gebäude innerhalb weniger Wochen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

SAT.1 REGIONAL-Beitrag vom 29.01.2026: