Wieder Feuer in Tiefgarage an der Kieler Hörn

In Kiel-Gaarden hat es erneut in der Tiefgarage eines Wohnkomplexes gebrannt. Am späten Dienstagnachmittag hat es zum wiederholten Male eine starke Rauchentwicklung am Willy-Brandt-Ufer gegeben. Es ist bereits der fünfte Brand in diesem Gebäude innerhalb weniger Wochen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.
