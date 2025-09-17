In der Nacht zu Dienstag wurden in Bremen bei 160 Autos die Reifen zerstochen. In der vergangenen Nacht wurden nun erneut Autoreifen aufgeschlitzt. Dieses Mal wurde die Bremer Neustadt zum Tatort. Ist es blanke Zerstörungswut oder vielleicht eine politisch motivierte Tat? Die Polizei ermittelt.
