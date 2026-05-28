Nach Angriff auf Wohnungslosen: Drei Verdächtige ermittelt

Hannover (dpa/lni) –

Nach dem Angriff auf einen wohnungslosen Mann in Hannover hat die Polizei drei Verdächtige ausgemacht. Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 und ein 18-Jähriger sollen den 48-Jährigen Anfang Mai an einer Straßenbahnhaltestelle angegriffen und geschlagen haben, wie die Polizei mitteilte. Gegen zwei von ihnen wird jetzt wegen versuchten Totschlags ermittelt; bei allen besteht zudem der Verdacht der gefährlichen Körperverletzung.

Der 16- und der 18-Jährige wurden im Laufe des Mais in Untersuchungshaft genommen. Ihre Staatsangehörigkeit war zunächst nicht bekannt. In der vergangenen Woche wurden die Wohnungen der drei Verdächtigen durchsucht. Dabei stellten die Beamten diverse Gegenstände sicher.

Nach dem Angriff sollen sie den Wohnungslosen verfolgt und weiter angegriffen haben. Auch zwei Eheleute im Alter von 58 und 59 Jahren, die dem Opfer zur Hilfe eilten, wurden den Angaben nach damals angegriffen und gegen den Kopf getreten. Sie kamen in ein Krankenhaus.