Wie gut ist Niedersachsen auf Krisen oder sogar einen Krieg vorbereitet? Darüber hat die Landesregierung am Dienstag in Hannover mit Vertreter:innen von verschiedensten Verbänden und Fachleuten aus Wirtschaft und Forschung diskutiert. Im Kern ging es um die aktuellen Herausforderungen für die Gesellschaft.