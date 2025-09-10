Wie gut ist Niedersachsen auf Krisen oder sogar einen Krieg vorbereitet? Darüber hat die Landesregierung am Dienstag in Hannover mit Vertreter:innen von verschiedensten Verbänden und Fachleuten aus Wirtschaft und Forschung diskutiert. Im Kern ging es um die aktuellen Herausforderungen für die Gesellschaft.
