Vor rund 30 Jahren entschied sich Maike Schirmer aus Wilhelmshaven (Niedersachsen), sich beim Norddeutschen Knochenmark- und Stammzellspender-Register typisieren zu lassen. Lange Zeit dachte sie nicht mehr daran – bis im März 2022 der Anruf kam. Ihre Stammzellen passten zu einem an Blutkrebs erkrankten Jungen aus Argentinien. Die Spende rettete Benicio das Leben. Heute ist er zwölf Jahre alt. Seit zwei Jahren stehen Maike Schirmer und Benicio per E-Mail in Kontakt. Ende dieses Jahres will sie nach Argentinien reisen.



In diesem Jahr feiert das Norddeutsche Knochenmark- und Stammzellspender-Register sein 30-jähriges Bestehen. Mehr als 350.000 Menschen haben sich inzwischen typisieren lassen, über 2.100 Menschenleben konnten so gerettet werden.