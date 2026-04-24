Wettlauf gegen die Zeit: Erneute Rettungsaktion für gestrandeten Buckelwal vor Poel geplant

24. April 2026
Helfer stehen in direkter Nähe zum Wal (Aufnahme aus einem Flugzeug). Foto: dpa

Der gestrandete Buckelwahl liegt noch immer in der für ihn künstlich geschaffenen Kuhle vor der Insel Poel. Das teilt die Wasserschutzpolizei mit. Die Kuhle wurde geschaffen, weil das Tier aufgrund des niedrigen Wasserstandes der vergangenen Tage von seinem eigenen Gewicht erdrückt zu werden drohte. 

Private Wal-Helfer wollen am Sonntag oder Montag mit der versuchten Rettung des zwölf Meter langen Tiers starten. Dafür soll bis Samstagfrüh eine 110 Meter lange, 10 Meter breite und 2 Meter tiefe Rinne vom Liegeplatz des Wals zum tiefen Fahrwasser geschaffen werden, wie der mit den Baggerarbeiten beauftragte Unternehmer Fred Babbel am Donnerstag sagte. 40 Meter seien bereits geschafft, heute sollen demnach weitere 40 Meter folgen. 

Planungen für die Rettung laufen weiter

Damit der Wal aus der Kuhle in die Rinne gelangen kann, soll er Babbel zufolge mit einem Netz angehoben und mit einem 15 Meter breiten, absenkbaren Lastkahn, einer sogenannten Barge, in den Atlantik transportiert werden. Allerdings hatte das private Team am Donnerstag noch kein grünes Licht vom Umweltministerium für den Plan. Am Konzept müssten noch einige Nacharbeiten stattfinden, sagte Babbel.

Ob der Buckelwal die Rettungsversuche überlebt, ist offen. Experten zufolge ist er stark geschwächt.

SAT.1 REGIONAL/dpa

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