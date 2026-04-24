A1 nach Autobrand stundenlang voll gesperrt

Oyten (dpa/lni) –

Die A1 in Richtung Bremen ist nach einem Brand eines Hybrid-Wagens zwischen Posthausen und Oyten (Landkreis Verden) stundenlang gesperrt gewesen. Warum das Auto am Donnerstagnachmittag in Brand geraten sei, sei noch unklar, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Die Batterie sei nicht von dem Feuer betroffen gewesen. Der 49 Jahre alte Fahrer hatte den Wagen noch rechtzeitig verlassen können und blieb unverletzt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Durch die starke Rauchentwicklung wurde zeitweise auch der Verkehr auf der Gegenfahrbahn beeinträchtigt. Die Vollsperrung der Fahrbahn in Richtung Bremen dauerte etwa sieben Stunden an. In der Zwischenzeit wurde der Verkehr umgeleitet. Grund der langen Sperrung war neben den Löscharbeiten und der Bergung besonders die aufwendige Reinigung der Fahrbahn. Die Schadenhöhe war noch unklar.