Zwei junge Männer sollen mehrere Brände gelegt haben

Nach einem Brand mit einem Schaden von rund 1,5 Millionen Euro hat die Polizei zwei junge Männer als Tatverdächtige ermittelt. (Symbolbild) Soeren Stache/dpa

Brome (dpa/lni) –

Zwei junge Männer stehen im Verdacht, einen Brand auf einem Betriebsgelände im Landkreis Gifhorn verursacht zu haben. Bei dem Feuer Anfang März in Brome war ein Schaden von rund 1,5 Millionen Euro entstanden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die beiden 18 und 19 Jahre alten Tatverdächtigen sollen demnach auch für weitere Brände verantwortlich sein.

Bei dem Feuer auf dem Betriebsgelände waren laut Polizei mehr als 200 Tonnen Nutzhanf in Brand geraten. Auch ein Teil einer Lagerhalle mit 850 Tonnen Braugerste, 65 Tonnen Dünger und weiteren 200 Tonnen Hanfstroh wurde durch die Flammen beschädigt.

Einsatzkräfte durchsuchten die Wohnungen der beiden jungen Männer. In den Vernehmungen räumten beide die vorgeworfene Tat sowie weitere Brandstiftungen im Landkreis Gifhorn ein, wie die Polizei weiter mitteilte. Dazu gehören das Entzünden einer Wiesenfläche im September 2025 sowie das Anzünden von zwei Jagdkanzeln im Oktober 2025. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.