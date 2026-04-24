Wohnung steht in Flammen – fünf Menschen gerettet

Hannover (dpa/lni) –

Bei einem Wohnungsbrand mitten in Hannover hat die Feuerwehr fünf Menschen über eine Drehleiter gerettet. Ein Mann sei mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gekommen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Das Alter des Mannes war zunächst unklar. Insgesamt gab es 17 Betroffene, die sich selbst retteten – verletzt wurde abgesehen von dem Mann niemand. Nach Angaben des Sprechers ging der Alarm am Morgen ein, demnach brannte es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Aus der Wohnung im zweiten Obergeschoss schlugen Flammen, der Rauch war schon von weitem zu sehen.

Das Feuer wurde gelöscht, wie der Sprecher sagte. Die Wohnung ist demnach unbewohnbar, mindestens drei Fenster wurden zerstört. Im Stockwerk darüber wurde eine Wohnung entraucht. Die Ursache des Feuers und die Schadenshöhe waren zunächst unklar. 34 Einsatzkräfte und 15 Fahrzeuge waren am Brandort in der Innenstadt.