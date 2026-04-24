Angeblich bewaffneter Mann löst Polizeieinsatz aus

24. April 2026 9:01
Ein Mann in einem Linienbus soll bewaffnet sein – die Polizei stoppt den Bus. (Symbolbild) Friso Gentsch/dpa
Ein Mann in einem Linienbus soll bewaffnet sein – die Polizei stoppt den Bus. (Symbolbild) Friso Gentsch/dpa

Wetschen (dpa/lni) –

Ein angeblich bewaffneter Mann in einem Linienbus im Landkreis Diepholz hat einen Polizeieinsatz ausgelöst. Am Donnerstagabend habe ein Zeuge gemeldet, einen Mann in dem Bus gesehen zu haben, der eine Schusswaffe in der Hand gehalten habe, teilte die Polizei mit. Die Beamten stoppten den Bus wenig später in dem Ort Wetschen. Die Beschreibung des Zeugen passte zu einem 37-Jährigen – in dessen unmittelbarer Nähe ein Schreckschussrevolver gefunden wurde. Die Polizei stellte die Waffe sicher. Den 37-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

© dpa-infocom, dpa:260424-930-986736/1

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