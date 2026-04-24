Sohn soll Eltern angegriffen haben – und kommt in Forensik

Löningen (dpa/lni) –

Nach einer mutmaßlichen Gewalttat in der Familie in Löningen im Landkreis Cloppenburg ist ein 45-Jähriger vorerst in einer forensischen Klinik untergebracht worden. Ein Ermittlungsrichter habe dies angeordnet, teilte die Polizei mit. Nach den derzeitigen Erkenntnissen gebe es «dringende Gründe» für die Annahme, dass der Mann zum Zeitpunkt des Vorfalls schuldunfähig oder mindestens vermindert schuldfähig gewesen sein könnte. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg geht von versuchtem Totschlag aus.

Der 45-Jährige soll am Mittwochnachmittag seine Eltern angegriffen haben. Die Mutter wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, der Vater erlitt leichte Verletzungen. Nach der Tat floh der Sohn mit einem Auto. Nach umfangreicher Fahndung, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war, wurde der Mann in einem Waldstück gefunden und festgenommen. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf und zu den Hintergründen der Tat dauern an.