Sechs Menschen nach Unfall in Hamburg verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Im Hamburger Stadtteil Lurup sind bei einem Unfall sechs Menschen leicht verletzt worden, darunter eine 12-Jährige. Eine 31 Jahre alte Autofahrerin habe am Donnerstagabend beim Abbiegen einen entgegenkommenden Wagen übersehen, woraufhin es zum Zusammenstoß gekommen sei, teilte die Polizei mit. Zusätzlich fuhr ein weiteres Auto aufgrund von zu geringem Abstand in den entgegenkommenden Wagen.

Bei dem Unfall wurden sechs Beteiligte leicht verletzt. Eine 71-Jährige, eine 23-Jährige sowie die 12-Jährige wurden in ein Krankenhaus gebracht, später jedoch wieder entlassen.