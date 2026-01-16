Bei ME/CFS, kurz für Myalgischen Enzephalomyelitis / Chronisches Fatigue Syndrom handelt es sich um eine schwere neuroimmunologische Erkrankung, die sogar zu einem hohen Grad körperlicher Behinderung führen kann. ME/CFS kann unter anderem nach Virusinfektionen auftreten, etwa auch nach einer Corona-Infektion. Obwohl die Krankheit nicht selten ist, gilt sie weiterhin als unzureichend erforscht. Für Betroffene und ihre Angehörigen fehlen häufig medizinische Anlaufstellen und spezialisierte Hilfe.

In Deutschland leben schätzungsweise rund 650.000 Menschen mit ME/CFS, darunter etwa 90.000 Kinder. In Hamburg setzt sich deshalb der Verein „NichtGenesenKids“ für betroffene Familien ein. Er vertritt die Interessen von Eltern, die dringend nach medizinischer Unterstützung für ihre erkrankten Kinder suchen.