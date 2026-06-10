Autowerkstatt in Flammen – Seniorenwohnheim evakuiert

Tostedt (dpa) –

Nach dem Ausbruch eines Feuers in einer Autowerkstatt haben Rettungskräfte vorsorglich ein Seniorenwohnheim in Tostedt (Landkreis Harburg) evakuiert. Sie brachten rund 20 Bewohner in Sicherheit, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Laut Feuerwehr wurde eine Passantin und ein Feuerwehrmann leicht verletzt.

Das Feuer brach am späten Vormittag in einer Autowerkstatt aus, die direkt an ein Wohnhaus angrenzt. «Zu dem Zeitpunkt waren keine Menschen im Haus», sagte der Polizeisprecher. Rund 120 Einsatzkräfte löschten stundenlang die Flammen. Immer wieder waren Explosionsgeräusche zu hören, die Rauchsäule war weithin sichtbar. Wie es zu dem Brand kam und wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar.