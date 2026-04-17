Erinnern und gemeinsam innehalten: Am Samstag, den 25. April, findet in Bremen ein besonderer Gottesdienst statt – für Eltern, die ihre Kinder verloren haben. Sie kommen zusammen, um ihrer Trauer Raum zu geben und um Kraft zu schöpfen. Auch Sabrina Matzen wird dabei sein. Sie hat ihren Sohn vor drei Jahren verloren. Als Kleinkind verstarb Joel an Krebs. Gemeinsam mit anderen Eltern, die das Gleiche durchgemacht haben wie sie, möchte sie gedenken und ein Zeichen des Zusammenhalts setzen. Am 25. April um 15 Uhr stehen dafür allen die Türen der Ev. Andreas-Gemeinde offen.