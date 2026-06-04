Abenteurer und Ozeanforscher Arved Fuchs hat am Donnerstag seine Expeditionsreihe „Ocean Change“ fortgesetzt. Mit seinem Traditionsschiff Dagmar Aaen ist er von Flensburg (Schleswig-Holstein) aus in Richtung Grönland und Kanada aufgebrochen. Während der Reise sammelt das Schiff kontinuierlich Daten über den Zustand der Meere und übermittelt diese an das Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel. Die Expedition soll dabei helfen, Veränderungen in den Ozeanen wissenschaftlich zu dokumentieren und besser zu verstehen.