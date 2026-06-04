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Die Festivalsaison steht bevor: Jedes Jahr strömen Hunderttausende Menschen zu den großen Musikveranstaltungen in Deutschland. Neben Konzerten, Camping und ausgelassener Stimmung gehört für viele auch das gemeinsame Essen und Trinken zum Festivalerlebnis dazu. Ob mitgebrachte Verpflegung auf dem Zeltplatz oder Snacks von den zahlreichen Food-Ständen – gerade an langen Festivaltagen spielt die richtige Ernährung eine wichtige Rolle.

Worauf Festivalbesucher:innen bei der Verpflegung achten sollten, darüber hat SAT.1 REGIONAL-Moderator Janik Jungk mit Sonja Pannenbecker von der Verbraucherzentrale Bremen gesprochen.

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