Hamburgs Handballer feiern knappen Sieg über Wetzlar

Hamburg (dpa/lno) –

Die Bundesliga-Handballer des HSV Hamburg haben im letzten Heimspiel der Saison einen knappen Sieg gefeiert. Gegen die abstiegsbedrohte HSG Wetzlar gab es vor 3.160 Zuschauern einen 33:32 (19:20)-Erfolg. Beste Werfer der Partie waren Nicolaj Jörgensen mit zehn Toren für Hamburg und Philipp Ahouansou mit sieben Toren für Wetzlar.

Die Gäste aus Mittelhessen waren sofort im Spiel, lagen in der 4. Minute schon mit 4:1 vorn. Bei den Hamburgern fehlte in der Defensive die Unterstützung von der Torhüterposition. So dauerte es bis zur 23. Minute, ehe Casper Mortensen die Gastgeber beim 14:13 erstmals in Führung brachte. Wetzlar blieb aber dran und hatte das Spiel bis zur Pause wieder gedreht.

Im zweiten Abschnitt rannten die Gastgeber zumeist einer knappen Führung der HSG hinterher. Vor allem die beiden Dänen Jörgensen und Frederik Bo Andersen hielten die Mannschaft von HSVH-Trainer Torsten Jansen in dieser Phase im Spiel.

Erneut war es Mortensen, der die Hanseaten mit dem 32:31 (57.) wieder in Führung brachte. Diesen Vorsprung brachten die Hamburger über die Zeit und sorgten bei Wetzlar so vor dem letzten Spieltag für akute Abstiegsnot.