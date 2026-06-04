Pytlick glänzt mit elf Toren beim 36:31 gegen Eisenach

Flensburg (dpa/lno) –

Die SG Flensburg-Handewitt hat sich mit einem Sieg über den ThSV Eisenach vom heimischen Publikum verabschiedet. Im letzten Heimspiel der Saison gab es gegen die Thüringer ein 36:31 (21:18). Simon Pytlick war mit elf Toren der beste Werfer der Norddeutschen. Für die Gäste war Felix Aellen sechsmal erfolgreich.

Da die Füchse Berlin im Anschluss 39:28 (18:16) bei der MT Melsungen gewannen, steht der dritte Platz der SG im Abschlussklassement so gut wie fest. Selbst wenn Flensburg im letzten Spiel am Sonntag (15.00 Uhr/Dyn) in der Hauptstadt gewinnen sollten, müssten noch 65 Treffer in der Tordifferenz aufgeholt werden.

Die Gäste aus Thüringen zeigten keinen Respekt vor den favorisierten Flensburgern. Immer wieder lag der ThSV knapp in Führung. In der 28. Minute aber sah Eisenachs Abwehrspezialist und Kapitän Peter Walz nach einem Gesichtstreffer gegen Lasse Möller die Rote Karte. Mit einer Drei-Tore-Führung für die SG ging es dann in die Pause.

In der zweiten Hälfte hielten die Gäste den Rückstand einigermaßen stabil. Das Team von Trainer Sebastian Hinze schaffte es aber zu keinem Zeitpunkt, den überragenden Dänen Pytlick in den Griff zu bekommen. Als der Schweizer Aellen beim 24:28 (47.) zum zweiten Mal einen Siebenmeter über das Flensburger Tor setzte, war die Vorentscheidung gefallen.