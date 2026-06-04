Saxofonist Prechtl erhält Preis auf der Jazz Baltica

Kiel (dpa/lno) –

Der Saxofonist Ben Prechtl erhält den renommierten IB.SH-JazzAward der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH). «Ben Prechtl hat uns sofort mit seinem warmen Ton, viel Gefühl und einer großen Reife in seinem Spiel überzeugt», erklärte der künstlerische Leiter des Festivals Jazz Baltica, der schwedische Posaunist Nils Landgren, die Juryentscheidung. Die Übergabe des mit 5.000 Euro dotierten Preises findet am 26. Juni im Rahmen von Jazz Baltica (25. bis 28. Juni) in Timmendorfer Strand statt.

Landgren bezeichnete den aus Kiel kommenden 22-jährigen Prechtl als außergewöhnlichen Musiker seiner Generation. «Er liebt die Jazztradition und entwickelt gleichzeitig seine ganz eigene, moderne Handschrift stetig weiter.» Prechtl sagte zur Auszeichnung: «Das ist eine riesengroße Ehre und eine tolle Bestätigung und Motivation, dass ich auf dem richtigen Weg bin.»

Prechtl gründete eigenes Quartett

Prechtl fand nach Angaben der Stiftung Schleswig-Holstein Musik Festival früh zum Jazz. Bereits als Kind habe er seinen Vater, Saxofonist in der Polizei-Bigband Schleswig-Holstein, zu Proben und Konzerten begleitet. Über das Landesjugend-Jazzorchester führte ihn sein Weg an die Hamburger Hochschule für Musik und Theater, wo er seinen musikalischen Stil weiterentwickelte und sein eigenes Ben Prechtl Quartett gründete.

Der von der Investitionsbank Schleswig-Holstein gestiftete Preis wird seit 2008 vergeben und zeichnet junge Jazzmusikerinnen- und Musiker aus, die bei Jazz Baltica auftreten. Zu den Preisträgerinnen und Preisträgern vergangener Jahre zählten unter anderem Ilja Ruf, Vincent Niessen, David Grabowski, Lisa-Rebecca Wulff, Ella Burkhardt und Laila Nysten.