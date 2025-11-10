Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Am Montag startete die Weltklimakonferenz in Brasilien. Zwei Wochen lang soll es darum gehen, wie der Kampf gegen den Klimawandel fortgesetzt werden soll. Wie kann man Ozeane und Wälder besser schützen oder das 1,5 Grad-Ziel, das vor zehn Jahren beschlossen wurde, erreichen? Die USA sind nicht dabei und die deutsche Delegation ist bis jetzt eher zurückhaltend.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Klima & Energie“

Video02:30 Min.

Schleswig-Holstein plant neue Naturschutzgebiete bis 2027

06.11.2025 16:36 Uhr

Schleswig-Holstein bekommt neue Naturschutzgebiete: Insgesamt sollen bis 2027 rund 1.000 Hektar zusätzlich unter Schutz gestellt werden – darunter vor allem Moore und Seen. Das wurde am heutigen...

Video06:16 Min.

Klimaneutralität ab 2040: Gewonnener Volksentscheid hat Folgen für Hamburger Politik

13.10.2025 18:26 Uhr

Die Hamburger:innen haben am Sonntag bei einem Volksentscheid über das Vorziehen der Klimaneutralität abgestimmt. Mit einem vorläufigen Ergebnis von 53,2 Prozent wurde für ein früheres Klimaziel gestimmt....

Video03:18 Min.

Volksentscheid: Hamburg früher klimaneutral? Experte sagt Ja zur Initiative

10.10.2025 18:06 Uhr

Die Volksinitiative „Hamburger Zukunftsentscheid“ möchte erreichen, dass Hamburg schon 2040, und nicht wie bislang geplant erst 2045 klimaneutral wird. Bis Sonntag läuft der Volksentscheid, rund 427.000 haben...

Video01:54 Min.

Hamburg setzt auf Sonne: Neue Photovoltaikstrategie als Schlüssel zur Klimaneutralität

09.10.2025 17:37 Uhr

Hamburg diskutiert derzeit über den Weg zur Klimaneutralität – noch bis Sonntag läuft der Volksentscheid dazu. Am Donnerstag haben zwei Senatsmitglieder die neue Photovoltaikstrategie der Stadt vorgestellt....

Video02:34 Min.

ExtremWetterKongress 2025 in Hamburg: Hitzewellen und Überflutungen nehmen zu

24.09.2025 16:26 Uhr

Beim 15. ExtremWetterKongress treffen sich ab Donnerstag die wichtigsten Klimaforscher:innen und Wetterexpert:innen in Hamburg. Im Mittelpunkt des Kongresses steht die Frage: Wie können wir künftig mit extremem...

Video02:35 Min.

Biogasanlagen-Betreiber in Schleswig-Holstein warten noch immer auf Förderungszusage der EU

17.09.2025 14:22 Uhr

Die Energiewende in Schleswig-Holstein hängt nicht nur von Wind- und Solarenergie ab – auch Biogasanlagen spielen eine wichtige Rolle. Viele Betreiber:innen bangen derzeit aber um ihre Zukunft. Die...

Zur Startseite