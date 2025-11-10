Am Montag startete die Weltklimakonferenz in Brasilien. Zwei Wochen lang soll es darum gehen, wie der Kampf gegen den Klimawandel fortgesetzt werden soll. Wie kann man Ozeane und Wälder besser schützen oder das 1,5 Grad-Ziel, das vor zehn Jahren beschlossen wurde, erreichen? Die USA sind nicht dabei und die deutsche Delegation ist bis jetzt eher zurückhaltend.

