Pakete mit Nudeln, Mehl, Seife und auch Schokolade werden bald wieder von den Weihnachtstruckern der Johanniter in Richtung Ukraine gebracht. Mit dieser besonderen Aktion soll bedürftigen Menschen im Krisengebiet eine weihnachtliche Freude gemacht werden. Auch eine Kindertagesstätte in Langenhagen bei Hannover (Niedersachsen) packt mit ein.