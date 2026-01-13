In Bremen hat die Gewerkschaft Verdi am Dienstag mit Warnstreiks in der Innenstadt große Teile des öffentlichen Dienstes lahmgelegt. Mit den Arbeitsniederlegungen will Verdi den Druck vor der nächsten Tarifrunde erhöhen. Sie fordern sieben Prozent mehr Lohn, mindestens aber 300 Euro mehr im Monat.