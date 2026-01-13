In Bremen hat die Gewerkschaft Verdi am Dienstag mit Warnstreiks in der Innenstadt große Teile des öffentlichen Dienstes lahmgelegt. Mit den Arbeitsniederlegungen will Verdi den Druck vor der nächsten Tarifrunde erhöhen. Sie fordern sieben Prozent mehr Lohn, mindestens aber 300 Euro mehr im Monat.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Obdachlos bei Minusgraden: Bremer Hilfsangebote für Menschen ohne Wohnsitz12.01.2026 17:13 Uhr
Für Menschen ohne festen Wohnsitz können die eisigen Temperaturen lebensbedrohlich werden. In Bremen leben schätzungsweise 150 Menschen auf der Straße, offizielle Zahlen gibt es nicht. Um ihnen...
Klimarisikoindex: Schleswig-Holstein besonders von Extremwetter bedroht09.01.2026 14:54 Uhr
Extremwetterlagen werden in Schleswig-Holstein immer häufiger. Vor allem Sturmfluten, Starkregen und der steigende Meeresspiegel spielen eine zentrale Rolle. Das zeigt auch eine neue Studie des Instituts der...
Bahnverkehr: Verspätungen und Ausfälle sind Dauerprobleme in Schleswig-Holstein08.01.2026 17:51 Uhr
Der Bahnverkehr in Schleswig-Holstein ist regelmäßig eingeschränkt, denn das Gleissystem ist marode, Verspätungen und Zugausfälle sind seit Jahren Alltag. Seit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember müssen manche Pendler:innen...
Sturmtief „Elli“: Schnee, Glatteis und Sturm auch in Niedersachsen und Bremen08.01.2026 17:02 Uhr
In Norddeutschland steht eine turbulente Wetterlage bevor. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor dem Sturmtief „Elli“, das in der Nacht zu Freitag kräftigen Schneefall, Glatteis und starken Wind...
Winter in Nord- und Ostdeutschland: DB passt Fernverkehr vorsorglich an07.01.2026 18:12 Uhr
Starker Frost, Schnee und Wind sorgen in Nord- und Osteuropa für Behinderungen im Verkehr. Die Deutsche Bahn (DB) rechnet besonders in Nord- und Nordostdeutschland mit Beeinträchtigungen und...
Arbeitsmarktzahlen: Mehr Arbeitslose in Schleswig-Holstein, weniger in Hamburg07.01.2026 18:02 Uhr
In Schleswig-Holstein waren im Dezember vergangenen Jahres 94.400 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 1.100 mehr als im Vormonat. Die Quote ist leicht gestiegen auf 5,8 Prozent. In...