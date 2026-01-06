Die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes wurden für den heutigen Dienstag zum Warnstreik aufgerufen. Zu den Streikenden gehören auch die 22 Straßenmeistereien in Schleswig-Holstein, die aktuell die Straßen und Autobahnen von Eis und Schnee befreien müssen. Für die Autofahrenden war es refreulich, dass nicht alle Straßenwärter:innen an dem Warnstreik teilnahmen. Insbesondere am Vormittag rückten einige Räum- und Streufahrzeuge im Land aus.