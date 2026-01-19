Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

In Niedersachsen soll voraussichtlich ab Februar in Bussen und Bahnen ein allgemeines Waffenverbot gelten. Innenministerin Daniela Behrens (SPD) reagiert mit dem Verbot auf die zahlreichen Messerangriffe. Wer gegen das Waffenverbot im ÖPNV verstößt, dem drohen Bußgelder von bis zu 10.000 Euro.

Unter bestimmten Bedingungen sind Messer allerdings weiterhin erlaubt. Wer in Bus oder Bahn seinen Apfel schält und dabei ein Taschenmesser benutzt, also ein sinnvoller Zweck erkennbar ist, braucht nichts zu befürchten.

Video02:25 Min.

Video02:07 Min.

