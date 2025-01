Aus bislang unbekannter Ursache hat ein Gebäude in Geesthacht im Kreis Herzogtum Lauenburg (Schleswig-Holstein) gebrannt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde niemand verletzt. Gegen 1:20 Uhr am Donnerstag sei der Brand gemeldet worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe das Gebäude aber bereits im Vollbrand gestanden. Die Brandursache sei derzeit noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt. In dem Gebäude soll sich ein griechisches Restaurant befunden haben.

SAT.1 REGIONAL/dpa