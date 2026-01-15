Die Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) in Hannover hält den Verkehr im Norden Niedersachsens in Bewegung. Von Staus über Baustellen bis hin zu Unfällen – alle Informationen werden hier gesammelt, geprüft und weitergegeben, damit Verkehrsteilnehmer:innen rechtzeitig informiert und umgeleitet werden können. Um die Abläufe künftig noch effizienter zu gestalten, wurde am Donnerstag ein neuer Kooperationsvertrag unterzeichnet.