Am heutigen Mittwoch ist in Goslar der Deutsche Verkehrsgerichtstag gestartet. Bis Freitag beraten dort mehr als 1.500 Expert:innen über Fragen der Verkehrssicherheit sowie des Verkehrsrechts. In acht Arbeitsgruppen geht es unter anderem um die Senkung der Promillegrenze für Radfahrende. Verbände fordern, die Grenze der „absoluten Fahruntüchtigkeit“ auf 1,1 Promille zu senken. Außerdem im Fokus: Ablenkung am Steuer durch Handys, inklusive möglicher „Handyblitzer“, eine Reform von Fahrschule und Prüfung angesichts hoher Durchfallquoten und die Frage, wie viele Drohnen unser Luftraum verträgt.

Am Freitag sollen dann Empfehlungen an die Politik ausgesprochen werden.