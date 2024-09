Die Autobahn 1 über die Norderelbbrücke ist am Freitag zu einem Nadelöhr geworden. Am Donnerstag war schon ein Fahrstreifen in Richtung Norden gesperrt, am Freitag dann noch zwei zusätzliche in die andere Richtung. Der Grund dafür sind festgestellte Schäden an der Brücke, die nun untersucht werden sollen. Und auch rund um den Elbtunnel in Hamburg gab es am Freitag Stau. Ein Lkw hat am Freitagmorgen einen Fahrbahntrenner umgefahren. Der Tunnel war für mehrere Stunden voll gesperrt.