Die Hamburger Justiz ist überlastet. Jetzt wollen Polizei und Staatsanwaltschaft bei der Verfolgung von sogenannten Massendelikten wie zum Beispiel Sachbeschädigung effizienter werden. Und zwar mit einer gemeinsamen „Eingangs- und Bearbeitungsstelle“, in der sowohl Mitarbeiter:innen der Polizei als auch der Staatsanwaltschaft zusammen arbeiten.
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