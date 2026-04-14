Die Hamburger Justiz ist überlastet. Jetzt wollen Polizei und Staatsanwaltschaft bei der Verfolgung von sogenannten Massendelikten wie zum Beispiel Sachbeschädigung effizienter werden. Und zwar mit einer gemeinsamen „Eingangs- und Bearbeitungsstelle“, in der sowohl Mitarbeiter:innen der Polizei als auch der Staatsanwaltschaft zusammen arbeiten.