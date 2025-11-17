Haare schneiden, Duschen, eine warme Mahlzeit – das ist für wohnungslose und bedürftige Menschen oft ein unerreichbarer Luxus. Um diesem Teil der Bevölkerung etwas Gutes zu tun, hat das Gymnasium Mariano-Josephinum in Hildesheim (Niedersachsen) die Aktion „Wohlfühlmorgen“ ins Leben gerufen. Einmal im Jahr bekommen hier bedürftige Menschen das Rund-um-Sorglospaket. Am vergangenen Samstag war es wieder soweit und über 100 Bedürftige haben dieses Angebot genutzt.