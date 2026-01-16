Am Donnerstagmorgen hatten zwei Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes im Landkreis Schaumburg (Niedersachsen) einen Unfall. Bei beiden Wagen wurden gelöste Radmuttern festgestellt. Die Polizei geht davon aus, dass die Radmuttern mutwillig gelöst wurden und hat Ermittlungen gegen Unbekannt aufgenommen.
