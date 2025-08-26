In Bremen-Burglesum kam es an einem Bahnübergang am Dienstagmorgen zu einem tödlichen Unfall. An einem beschrankten Bahnübergang wurde ein Auto von einem Zug erfasst. Der 19-jährige Fahrer des Autos kam dabei ums Leben.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“
Verdacht auf Brandstiftung: Hunderte Strohballen in Wangels in Flammen26.08.2025 15:26 Uhr
Am frühen Dienstagmorgen sind in Wangels im Kreis Ostholstein (Schleswig-Holstein) wieder hunderte Strohballen in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde niemand. Es war bereits die dritte Brandnacht in Folge....
Entführungsprozess: Christina Block will keine Fragen der Nebenklage beantworten26.08.2025 10:39 Uhr
Vor dem Hamburger Landgericht wurde am Dienstag der Prozess um die Steakhouse-Erbin Christina Block und eine mögliche Kindesentführung fortgesetzt. Es war der Tag der Nebenklage, der Anwalt...
Landeskriminalamt Niedersachsen: Beleidigungen nehmen weiter zu26.08.2025 09:03 Uhr
Die Anzahl von Beleidigungen in Niedersachsen nimmt immer weiter zu. Dies zeigen Zahlen des Landeskriminalamts. Die registrierten Fälle stiegen von rund 23.500 im Jahr 2023 auf etwa...
Sechs Verletzte bei Großbrand im Hamburger Hafen – Keine Verkehrseinschränkungen mehr26.08.2025 08:27 Uhr
Bei dem verheerenden Großbrand auf der Veddel wurden sechs Menschen verletzt, einer davon lebensgefährlich. Die Feuerwehr war auch am Dienstag wieder mit mehr als 100 Einsatzkräften vor...
Blindgänger in Brunsbüttel erfolgreich gesprengt26.08.2025 08:11 Uhr
Eine amerikanische Fliegerbombe ist in Brunsbüttel (Landkreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein) erfolgreich gesprengt worden. Arbeitende hatten den Blindgänger mit einem Langzeitzünder bei Bauarbeiten am Westzubringer entdeckt, teilte die Polizei...
Feuer in Hamburger Hafen ausgebrochen – A1 gesperrt25.08.2025 17:24 Uhr
In einer Lagerhalle im Hamburger Hafen ist ein Feuer ausgebrochen. Es sind weithin Knallgeräusche zu hören, die auf kleinere Explosionen schließen lassen. Zudem ist eine große Rauchsäule...