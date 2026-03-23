Ein 15-jähriger Junge stürzte im vergangenen April in Hamburg-Wilstorf vom Balkon einer Wohnung im achten Stock und starb dabei. Er soll auf der Flucht gewesen sein vor zehn jungen Männern, die gewaltsam in die Wohnung eingedrungen waren. Seit Anfang Dezember mussten sie sich vor Gericht verantworten. Am Montag fiel nun das Urteil. Die Staatsanwaltschaft und das Gericht sahen es als erwiesen an, dass sie für den Tod des Jungen verantwortlich sind. Einige der Männer müssen für mehrere Jahre ins Gefängnis.