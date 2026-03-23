Ein 15-jähriger Junge stürzte im vergangenen April in Hamburg-Wilstorf vom Balkon einer Wohnung im achten Stock und starb dabei. Er soll auf der Flucht gewesen sein vor zehn jungen Männern, die gewaltsam in die Wohnung eingedrungen waren. Seit Anfang Dezember mussten sie sich vor Gericht verantworten. Am Montag fiel nun das Urteil. Die Staatsanwaltschaft und das Gericht sahen es als erwiesen an, dass sie für den Tod des Jungen verantwortlich sind. Einige der Männer müssen für mehrere Jahre ins Gefängnis.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“
Unbekannter befestigt scharfe Handgranate an Auto in Löningen – Ermittlungen laufen23.03.2026 16:32 Uhr
Der Fund einer scharfen Handgranate hat am Sonntag einen Polizeieinsatz in Löningen (Niedersachsen) ausgelöst. Am Auto im Carport eines Einfamilienhauses hatte ein Unbekannter eine scharfe Handgranate als...
Barsinghausen: 49-Jähriger tötet Frau und verletzt Tochter lebensgefährlich23.03.2026 15:18 Uhr
In der Nacht zu Montag wurde in Barsinghausen bei Hannover (Niedersachsen) eine 38-jährige Frau getötet. Ihr 49-jähriger Mann steht unter Tatverdacht. Er soll seine Frau getötet und...
Schwerer Auffahrunfall auf der A1 bei Stuhr: Ein Toter und mehrere Verletzte23.03.2026 14:47 Uhr
Am Sonntag kam es auf der A1 bei Stuhr (Niedersachsen) zu einem tödlichen Auffahrunfall. Mehrere Fahrzeuge krachten ineinander, ein 55-jähriger Beifahrer verstarb noch an der Unfallstelle, weitere...
Batterie einer Modelleisenbahn löst Großbrand aus: Gebäude in Reinfeld komplett zerstört23.03.2026 13:42 Uhr
In der Nacht zu Montag brannte bei einem Großfeuer in Reinfeld (Schleswig-Holstein) ein Wohn- und Geschäftshaus komplett aus. Die Bewohner:innen konnten sich gerade noch rechtzeitig in Sicherheit...
Korrupter Staatsanwalt aus Hannover zu acht Jahren Gefängnis verurteilt20.03.2026 17:29 Uhr
In einem brisanten Justizfall aus Hannover (Niedersachsen) ist am Freitag das Urteil gefallen. Der Staatsanwalt Yashar G. hatte Infos aus seinen Ermittlungen an eine Drogenband weitergegeben. Dafür...
Unbekannter sticht in Bremen auf zwei Männer ein20.03.2026 10:36 Uhr
Bei einer Auseinandersetzung im Bremer Steintor sind in der Nacht zu Freitag zwei junge Männer mit einem Messer angegriffen worden. Die beiden wurden schwer verletzt ins Krankenhaus...