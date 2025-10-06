Das Theaterschiff im Nikolaifleet ist eine echte Hamburgensie und feiert aktuell 50-jähriges Bestehen. In einer Theaterstadt wie Hamburg, wo das Angebot riesig ist, gilt es als besondere Leistung sich so viele Jahre über Wasser zu halten.
