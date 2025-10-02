„The Voice of Germany“ ist in eine neue Staffel gestartet – seit einer Woche läuft der spannende Kampf um die besten Stimmen in SAT.1 und ProSieben. Die Blind Auditions sind in vollem Gange, und auch zahlreiche Talente aus dem Norden stellen sich dem Urteil der Coaches. Mit dabei ist Igor Santos Barbosa aus Bremen. Doch wie hat er sich bisher geschlagen?
WEITERE BEITRÄGE AUS „Szene & Kultur“
Max Giesinger präsentiert neues Album „Glück auf den Strassen“ bei Radio ffn02.10.2025 14:21 Uhr
Nach vier Jahren meldet sich Popstar Max Giesinger mit seinem fünften Album zurück. Der 36-Jährige stellt sein neues Werk unter dem Titel „Glück auf den Strassen“ vor....
Bremer Jugendpreis: Bürgerhilfe zeichnet unverzichtbare Projekte aus01.10.2025 16:00 Uhr
Die Unterstützung sozialer Projekte, Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und Förderung der Demokratie sind zentrale Ziele der Wilhelm-Kaisen-Bürgerhilfe in Bremen. Der Zusammenschluss aus Wohlfahrtsverbänden hat am Mittwoch in...
„Anders Zorn. Schwedens Superstar“: Ausstellung in Hamburger Kunsthalle30.09.2025 16:42 Uhr
Der schwedische Maler Anders Zorn war Zeitgenosse Van Goghs und Max Liebermanns. Heute ist er nicht mehr so bekannt wie seine Kollegen, um 1900 galt er aber...
„Amrum“: Film von Fatih Akin feiert Deutschlandpremiere in Hamburg29.09.2025 14:08 Uhr
Der neue Film „Amrum“ von Fatih Akin spielt während der letzten Kriegstage auf der Insel und basiert auf Kindheitserinnerungen von Schauspieler und Autor Hark Bohm. Nach einer...
Mehr als 350 Teilnehmer beim ersten CSD in Wacken29.09.2025 08:40 Uhr
Das schleswig-holsteinische Dorf Wacken ist berühmt für sein Heavy-Metal-Festival – doch nun bekam die „Pommesgabel“, eine beliebte Handgeste dieser Musikfans, eine neue Bedeutung. Am Samstag war sie...
Tag des Deutschen Butterbrotes: Kulturgut und beliebte Mahlzeit26.09.2025 15:41 Uhr
Der 26. September ist der offizielle Tag des Deutschen Butterbrotes, seit 1999 wird damit eine der einfachsten und zugleich beliebtesten Mahlzeiten der Deutschen gefeiert. Ob Stulle, Bemme...