„The Voice of Germany“ ist in eine neue Staffel gestartet – seit einer Woche läuft der spannende Kampf um die besten Stimmen in SAT.1 und ProSieben. Die Blind Auditions sind in vollem Gange, und auch zahlreiche Talente aus dem Norden stellen sich dem Urteil der Coaches. Mit dabei ist Igor Santos Barbosa aus Bremen. Doch wie hat er sich bisher geschlagen?