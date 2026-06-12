Leiche an Golfplatz in Rissen gefunden – Polizei ermittelt

12. Juni 2026

In einem Waldstück im Hamburger Stadtteil Rissen ist am Nachmittag eine leblose Person gefunden worden. Der Lagedienst der Polizei bestätigte entsprechende Berichte vom „Hamburger Abendblatt“ und von der „Bild“-Zeitung. Die Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen. Mehr Informationen gebe es bislang nicht, hieß es.

Dem Bericht der „Bild“-Zeitung zufolge hatten zwei Frauen die Leiche eines jungen Mannes an einem Golfplatz gefunden. Dem Blatt zufolge gingen Ermittler:innen von einem Gewaltverbrechen aus. Der Körper des Mannes weise erhebliche Verletzungen auf. Angeblich sei der Mann bereits längere Zeit tot gewesen und erst kürzlich am Fundort abgelegt worden sein.

Die Spurensicherung des Landeskriminalamts ist nach Polizeiangaben bereits eingetroffen und untersucht den Fundort. Dem „Hamburger Abendblatt“ zufolge wurden Zelte angefordert, um die Spurenlage vor Regen zu schützen.

SAT.1 REGIONAL/dpa

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