Auf den Weihnachtsmärkten ist es ab und zu richtig voll und damit steigt auch die Gefahr, Opfer von Taschendieben zu werden. Besonders in dichtem Gedränge haben Kriminelle leichtes Spiel. Auf dem Weihnachtsmarkt in Hannover (Niedersachsen) erklärt Hans-Joachim Henschel vom Landeskriminalamt Niedersachsen, in welchen Situationen Diebe leichtes Spiel haben.
