Frau aus Noer seit 10 Monaten vermisst: Polizei geht weiter Hinweisen nach

04. Februar 2026
Was ist einer vermissten Frau aus Noer passiert? (Archivbild) Marcus Golejewski/dpa

Der Fall einer seit fast einem Jahr vermissten Tanja K. P. aus Noer (Kreis Rendsburg-Eckernförde) beschäftigt die Polizei weiterhin. „Wir gehen weiterhin Hinweisen nach“, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Ermittler:innen werteten Spuren aus und hofften auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Gewaltverbrechens. Die 43-Jährige war nach früheren Polizeiangaben zuletzt am 21. März gesichert gesehen worden. Ihr Mann hatte die Frau als vermisst gemeldet. Während der Vernehmung erhärtete sich der Verdacht, dass eine Straftat im Zusammenhang mit ihrem Verschwinden stehen könnte.

Weitere Suchaktion?

Trotz umfangreicher Such- und Ermittlungsmaßnahmen wurde die Frau bislang nicht gefunden. „Eine größere Suchaktion ist derzeit nicht geplant“, sagte die Polizeisprecherin. Das könne sich aber jederzeit ändern. Mehrfach hatten Einsatzkräfte im vergangenen Jahr mit Großaufgeboten nach der Frau gesucht, unter anderem im Felder Holz sowie am und im Westensee.

Suche nach vermisster Tanja K.P. aus Noer geht weiter

dpa

