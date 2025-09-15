Radarkontrollen sind für Autofahrende ein Graus, für die Kommunen aber hoch interessant. Neben der Erhöhung der Verkehrssicherheit, lohnen sich die Blitzer auch finanziell: 40 Millionen Euro wurden in Schleswig-Holstein so im Jahr 2024 eingenommen. Bisher dürfen nur die Polizei, die Kreise und die kreisfreien Städte Radarkontrollen durchführen. Doch einige Städte wollen das nun in Eigenregie umsetzen.