Radarkontrollen sind für Autofahrende ein Graus, für die Kommunen aber hoch interessant. Neben der Erhöhung der Verkehrssicherheit, lohnen sich die Blitzer auch finanziell: 40 Millionen Euro wurden in Schleswig-Holstein so im Jahr 2024 eingenommen. Bisher dürfen nur die Polizei, die Kreise und die kreisfreien Städte Radarkontrollen durchführen. Doch einige Städte wollen das nun in Eigenregie umsetzen.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Video00:41 Sek.

Mutmaßliche Drogenkuriere mit 400 Kilogramm Kokain im Hamburger Hafen entdeckt

15.09.2025 16:21 Uhr

Im Hamburger Hafen wurden am Samstag zwei mutmaßliche Drogenkuriere mit 400 Kilogramm Kokain festgenommen. Hafenarbeitende hatten auf dem Terminal O’Swaldkai zwei Männer beobachtet, die Sporttaschen in einen...

Unfall legt Bahnstrecke in Hannover lahm – Autofahrer ist 19 Jahre alt

15.09.2025 08:42 Uhr

Nach dem Autounfall in Hannover-Kleefeld, bei dem ein ICE mit rund 900 Passagieren gestoppt wurde, hat die Polizei neue Details über den Fahrer bekanntgegeben. Bei dem jungen...

Aktualisiert
Video00:44 Sek.

Bundespolizei verhindert mehrere Hundert illegale Einreisen an dänischer Grenze

12.09.2025 08:49 Uhr

An der Grenze zu Dänemark hat die Bundespolizei seit vergangenem September mehr als 400 Menschen an einer illegalen Einreise gehindert. 17 mutmaßliche Schleuser:innen wurden festgenommen, außerdem konnten...

Aktualisiert
Video02:30 Min.

Drohne legt Flughafen Hannover lahm – Polizei ermittelt

12.09.2025 08:40 Uhr

„Gefährdung des Flugverkehrs“ – so lautet der Vorwurf gegen eine noch unbekannte Person, die Mittwochabend den Flugverkehr am Hannover Airport (Niedersachsen) mit einer privaten Drohne kurzzeitig lahmgelegt...

Pilot stirbt bei Absturz mit Motorschirm in Hodenhagen

11.09.2025 09:16 Uhr

Ein Pilot ist mit einem Gleitschirm auf dem Flugplatz in Hodenhagen im Heidekreis (Niedersachsen) abgestürzt und gestorben. Wie es zu diesem Flugunfall am Mittwochabend kam, ist nach...

Fall Friedland: SPD will mehr Videoüberwachung an Bahnhöfen

11.09.2025 08:49 Uhr

Nach dem Tod der 16-jährigen Liana in Friedland fordert die SPD in Niedersachsen flächendeckende Videoüberwachung an Bahnhöfen. Es werde Zeit, dass der Bund den begonnenen Ausbau der...

