Vor knapp zwei Wochen hat das deutsche Basketball-Nationalteam sensationell die Europameisterschaft gewonnen – mit Dennis Schröder als Mannschaftskapitän. Am Freitag wurde er in seiner Heimstadt Braunschweig geehrt. Die Sporthalle seiner ehemaligen Schule, der IGS Braunschweig, wird nach ihm benannt. Damit sollen die sportlichen Erfolge des Basketball-Stars gewürdigt werden.