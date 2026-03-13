Die Leidenschaft von Frank Scheffka ist der Sport. Der Mediziner aus Delmenhorst (Niedersachsen) hat über Jahrzehnte alles gesammelt, was mit Sport zu tun hat – Dinge von namhaften Olympioniken bis hin zu Exponaten von Welt- und Europameistern. Nun ist sein Traum wahr geworden, der Sammler hat in der Delmenhorster Innenstadt ein Museum eröffnet und darf seine Exponate der Öffentlichkeit präsentieren.
