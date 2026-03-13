Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Die Leidenschaft von Frank Scheffka ist der Sport. Der Mediziner aus Delmenhorst (Niedersachsen) hat über Jahrzehnte alles gesammelt, was mit Sport zu tun hat – Dinge von namhaften Olympioniken bis hin zu Exponaten von Welt- und Europameistern. Nun ist sein Traum wahr geworden, der Sammler hat in der Delmenhorster Innenstadt ein Museum eröffnet und darf seine Exponate der Öffentlichkeit präsentieren.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Sport“

Video02:04 Min.

Olympia-Bewerbung: Hamburg rechnet mit Ausgaben von 4,8 Milliarden Euro

11.03.2026 16:32 Uhr

4,8 Milliarden Euro würde Hamburg die Durchführung der Olympischen Spiele kosten. Der Senat hat am Mittwoch das Finanzkonzept vorgelegt. Ein Großteil der Kosten würden für Marketing, Personal...

Video01:43 Min.

HSV bereitet sich auf 1. FC Köln vor: Training vor hunderten Fans

11.03.2026 14:46 Uhr

Der Hamburger SV steht aktuell solide auf Tabellenplatz 10 der Bundesliga und empfängt am Samstag den 1. FC Köln im ausverkauften Volksparkstadion. Nach zuletzt zwei Heimniederlagen wollen...

Video02:34 Min.

Olympia-Segelwettbewerbe in Kiel? Podiumsdiskussion über Bewerbung

11.03.2026 13:35 Uhr

Sollen in Kiel künftig olympische Wettbewerbe stattfinden? Vertreter:innen aus Wirtschaft, Politik und Sport sprechen sich größtenteils dafür aus, die Segelwettbewerbe bei den Olympischen Spielen nach Kiel zu...

Video02:04 Min.

DFB-Pokal der Frauen: HSV empfängt Bayern München im Volksparkstadion

10.03.2026 12:33 Uhr

Die Bundesliga-Aufsteigerinnen des HSV spielen am Mittwochabend um 18:30 Uhr im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Bayern München. Die Süddeutschen gelten als eines der stärksten Frauenfußball-Teams Europas. Ein möglicher Vorteil...

Video02:43 Min.

Abstiegskampf: VfL Wolfsburg setzt alles auf Dieter Hecking

09.03.2026 16:17 Uhr

Nach der Heimniederlage gegen den HSV hat der VfL Wolfsburg Trainer Daniel Bauer freigestellt. Jetzt kommt Dieter Hecking. Vor über zehn Jahren lief es für den Trainer...

Video02:59 Min.

Harlem Globetrotters spielen mit Schülern in Hannover Basketball

06.03.2026 17:38 Uhr

Die Harlem Globetrotters feiern in diesem Jahr 100-jähriges Bestehen. Dafür sind die US-Basketballer aktuell auf Promotour. Am heutigen Freitag waren drei von ihnen in einer Schule in...

Zur Startseite