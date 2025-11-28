Die Hamburger Messehallen verwandeln sich an diesem Wochenende in ein echtes Spieleparadies, denn dort eröffnet die Spielemesse 2025. Rund 60 Tüftler:innen aus aller Welt haben sich versammelt, um unter anderem die längste durchgehend funktionierende Kugelbahn aus Legosteinen zu bauen. Bis Sonntag sind die Messehallen für alle Spielefans geöffnet.
Weihnachtsdorf in Wanderup erstrahlt in hellem Glanz28.11.2025 18:11 Uhr
Wanderup bei Flensburg (Schleswig-Holstein) verwandelt sich auch in diesem Jahr wieder in ein Weihnachtsdorf. Vor 19 Jahren wurde die Tradition gestartet, am heutigen Freitag geht es wieder...
Lieferando und Co.: Sozialminister Philippi fordert Direktanstellung für Essenslieferanten28.11.2025 17:25 Uhr
Wer bei Lieferdienstplattformen wie Wolt, UberEats oder dem deutschen Marktführer Lieferando bestellt, bekommt sein Essen häufig entweder von Freiberufler:innen oder Mitarbeiter:innen eines Subunternehmens der Plattform gebracht. Viele...
Sicherheit in Fußballstadien: Innenministerin Behrens fordert schärfere Regeln28.11.2025 17:21 Uhr
Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) will schärfere Regeln für die Stadionsicherheit. Dazu zählen zum Beispiel personalisierte Tickets, strengere Verbote und mehr Technik. Fans, Vereine, aber auch Teile...
Beschluss: Dauerbewohner von Hamburger Kleingartenkolonie sollen ausziehen28.11.2025 17:07 Uhr
Einige der Bewohner:innen der Kleingartenkolonie am Nymphenweg 30 in Hamburg-Harburg befinden sich derzeit in einer schwierigen Lage. Lange hatten sie dort ein dauerhaftes Zuhause und sind davon...
Waldzustandsbericht 2025: Wald in Schleswig-Holstein geht es besser28.11.2025 15:59 Uhr
Dem Wald in Schleswig-Holstein geht es besser als die Jahre zuvor. Das geht aus dem diesjährigen Waldzustandsbericht hervor. Am heutigen Freitag wurde er veröffentlicht. Trotzdem sei der...
Kickboxerinnen aus Neumünster gehören zur Welt-Elite im Point Fighting28.11.2025 13:49 Uhr
Zwei Kickboxerinnen aus Neumünster (Schleswig-Holstein) gehören in der Wettbewerbsdisziplin Point Fighting zu den besten der Welt. Die 45-jährige Sarah Otten ist Weltmeisterin und die 22-jährige Frieda Petersen...