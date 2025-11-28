Die Hamburger Messehallen verwandeln sich an diesem Wochenende in ein echtes Spieleparadies, denn dort eröffnet die Spielemesse 2025. Rund 60 Tüftler:innen aus aller Welt haben sich versammelt, um unter anderem die längste durchgehend funktionierende Kugelbahn aus Legosteinen zu bauen. Bis Sonntag sind die Messehallen für alle Spielefans geöffnet.